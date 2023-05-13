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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تسقط فريضة الحج عن المريض الذي أناب غيره ثم شفي بعد ذلك؟

صدى البلد

أرسل شخص رسالة إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيها: "شخص مريض عجز عن الذهاب للحج، فأناب شخصا آخر وذهب هذا الشخص وبعد انتهاء الحج وعودة الحجاج استرد هذا الشخص عافيته وتعافى تماما، فهل سقطت عنه الفريضة؟

رد جمعة قائلا: هذا الشخص يسمى "المعضوب" وهو المريض الذي يعجز عن الذهاب للحج لمرض يمنعه من أداء المناسك او حتى يمنع استقراره على الراحلة، وطالما أنه أناب شخصا آخر وأدى عنه الحج فقد سقطت عنه الفريضة أو حجة الإسلام، ولكن يجوز أن يحج هو في العام المقبل ، وإذا لم يحج فلا شيء عليه.

والحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله وذكر أن بعض المالكية حكم عليه بالاضطراب هو:
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت : يا رسول الله ، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها . رواه مسلم ( 1149 ) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي : شلل - ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه" .

الحج الذهاب للحج الدكتور علي جمعة

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