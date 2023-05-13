سولشاير: مانشستر يونايتد رفض ضم هالاند مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني فقط

أكد النرويجي أولي جونا سولشاير، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن إدارة الشياطين الحمر أهدرت فرصة تاريخية بالتعاقد مع مواطنه إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الحالي، في عام 2018.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية:" تواصلت مع إدارة مانشستر يونايتد قبل حوالي 6 أشهر من قيادة الفريق وأخبرتهم أنني لدي مهاجما رائعا (إيرلينج هالاند)، لكنهم لم يستمعوا إلي".

وأضاف:" كان بإمكان مانشستر يونايتد ضم هالاند مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني فقط".

يذكر أن هالاند انضم إللى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما بوورسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون جنيه إسترليني.

هالاند لاعب العام في إنجلترا:

يذكر أن هالاند جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من رابطة النقاد في إنجلترا، أمس الجمعة.

وتفوق هالاند على ثنائي آرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد في المنافسة على الجائزة، إذ حصل على نسبة 82 % من الأصوات.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 35 هدفا، وبفارق 9 أهداف عن هاري كين، مهاجم فريق توتنهام صاحب المركز الثاني.