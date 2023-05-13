أبو المكارم: 844 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2022

شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم كراعي استراتيچي في افتتاح معرض إيجي بيوتي وإيجي كلين اكسبو (المعرض الدولي لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف) بدورته الرابعة في الفترة من 13-15 مايو2023 بمركز مصر للمعارض.

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، على أن ما يتمتع به قطاع المنظفات والمطهرات من قدرات إنتاجية عالية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مشيرا إلى أهمية "القطاع بمختلف منتجاته والصناعات المرتبطة به من تعبئة وتغليف ، حيث تتميز بارتفاع الطلب الشديد عليها للتماس الحقيقي لمنتجات القطاع بحياة المواطن اليومية ، وهو ما ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.

من جانبه ، قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إنه قد وصل عدد الشركات الرسمية العاملة في القطاع لعام 2022 حولي 927 منِشأة برأسمال بلغ 3,6 مليار دولار، بإجمالي ناتج صناعي من القطاع حوالي 3.49 مليار دولار لعام 2022.



وأضاف أنه بلغت صادرات القطاع نحو 844.17 مليون دولار خلال عام 2022 محققة معدل نمو بلغت نسبته نحو 24% مقارنة بعام 2021 ، حيث تتجه صادراته إلى ما يقال من 117 دولة حول العالم وتعد كل من (السعودية، ليبيا كينيا، تركيا، الامارات، تونس، السودان، لبنان، اثيوبيا، المغرب، الكويت، جيبوتي، الأردن، أمريكا) من أكثر الدول استقبالا لصادرات القطاع.

وأشار مجيد، إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق المنظفات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن المجلس التصديري كراعي استراتيجي للمعرض حرص على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم في معرض ايجى بيوتى وايجى كلين اكسبو المعرض الدولي لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف.

حيث يشارك بالمعرض العديد من القطاعات منها: منظفات شخصية – معطرات جو – مواد خام كيماوية – مناديل ورقية- منظفات غسيل الصحون – المطهرات – منظفات ارضية – مواد التعبئة والتغليف.

ويشارك فى المعرض حوالي 150 شركة عارضة ونحو 13 دولة أجنبية منها: كينيا – تركيا – الهند – الامارات – ايطاليا، السعودية، الامارات، الكويت، باكستان، كوريا، فرنسا، ايطاليا، بلغاريا، امريكا، الصين، جنوب افريقيا.

بالإضافة إلي الزائرين التجاريين من المستوردين والموزعين والوكلاء وأصحاب صالونات التجميل ومحلات العطور وتجار المنظفات والكيماويات.