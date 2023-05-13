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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: مخطط عام لإدارة أصول مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا وتعظيم عوائدها

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال في جولة ميدانية بمصانع كفر الدوار

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بتفقد مشروع التطوير فى مجمع شركة مصر  للغزل والنسيج وصباغى البيضا  بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واستعرض المخطط العام لإدارة أصول شركات المحمودية والسيوف والأهلية وستيا وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إطار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج،.                      
   

         
وراجع الدكتور عصمت مراحل تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذى يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع،  وتوقيتات الانتهاء من الأعمال ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أى أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً، موضحاً مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 متر مربع بعدد 88128  مردن وبطاقة إنتاجية  9513 طن سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع الذى يشمل مصنعى 1و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج،  بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 5;7 مليون قطعة سنويا بإجمالي حجم استثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه فى الإنشاءات، بالإضافة إلى 115 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.          
 

وزير قطاع الأعمال في جولة ميدانية بمصانع كفر الدوار

                
وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون فى ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى عدد الدورات التى تمت والبرامج التدريبية وحصر الكفاءات الموجودة وبرامج رفع وعى العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة وخاصة القلعة الصناعية بكفر الدوار، وضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعداداً للتشغيل التجريبي، موضحاً أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التى يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى نهاية شهر يونيو المقبل لتتوالى بعد ذلك باقى الافتتاحات.

وزير قطاع الأعمال في جولة ميدانية بمصانع كفر الدوار

ووجه الدكتور عصمت بالإسراع من الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة واتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية خاصة فى مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.

وتفقد عصمت أعمال الإنشاءات والمصانع الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وقيادات الشركة القابضة، والمهندس أحمد عبد الرحمن بدر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ورشا عمر مسؤولة الملف بالوزارة، ومسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ومقاولي المشروع والاستشاريين.

قطاع الاعمال وزير قطاع الاعمال العام المهندس محمود عصمت الغزل والنسيج البحيرة

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