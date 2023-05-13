أخبار الفن.. مصطفى كامل يصدر قرارات هامة.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في السودان

مصطفى كامل يتخذ قرارات هامة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها مقتل فنانة برصاصة طائشة في السودان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرحت الفنانة نجوى كرم كليب “كاريزما”، وهو الكليب الثالث من ألبومها الجديد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية للموسيقى، وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

طرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الجديد التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

حرص الفنان محمد عبده، على نعي الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، من خلال تغريدة على موقع تويتر، بعدما وافته المنية أمس الجمعة 12 مايو.

ليلة استثنائية عاشها جمهور الفنان عمرو دياب مساء أمس الجمعة خلال الحفل الكبير الذي أحياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة .

أشعل الفنان تامر حسني، حماس الجمهور الكويتي في ثاني حفلات مهرجان صيف الكويت، حيث أحيا حفلا استثنائيا أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح أرينا بمشاركة فرقة ميامي الكويتية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حل الموسيقار راجح داود، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج "بالخط العريض" عبر قناة الحياة الفضائية، وأدلى بعدد من التصريحات الهامة، والتي نرصدها من خلال التقرير التالي.

أثارت الفنانة منة فضالي حالة من الجدل الواسع فور إعلانها عن إجهاض نفسها أو سقط جنينها فى الشهر الثالث بسبب خلافات مع زوجها ولم تكن ترغب فى أن يكون هناك أى ربط بينها وبين زوجها وهو الأمر الذى أعاد للأذهان النجمات اللاتي اجهضن أنفسهن لأسباب مختلفة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

أعلن الفنان مصطفى كامل -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عدة قرارات بشأن معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، من خلال بيان أوضح فيه هذه القرارات، وجاءت كالتالي:

وقال مصطفى كامل، في بيانه: «يوم الأحد الموافق ١٤ مايو بإذن الله وبأمره، سوف أتواجد بالنقابة ، ولن أمارس مهام عملي في هذا اليوم إلا داخل الدور التاسع بمقر إدارة الحسابات، ومعي كل الزملاء أعضاء المجلس ، ولن أغادر مقر النقابة إلا بعد إيضاح كافة تفاصيل وأسباب تأخير المعاشات لبعض الزملاء والأرامل»:

تشهد دور العرض 7 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهم “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"رمسيس باريس" وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات أمس والتى بلغت قيمتها 1207884 جنيه.

كشفت تقارير إخبارية، من السودان وفاة الفنانة شادن محمد حسين، في العاصمة الخرطوم، برصاصة طائشة، جراء الحرب المندلعة هناك بين الجيش السوداني، وميليشيات الدعم السريع.

لم يكن المطرب الشاب خالد الفايد -نجم برنامج ذا فويس كيدز- أخر المطربين الذين اتجهوا إلى تلاوة القرآن الكريم، حيث سبقه عدد آخر من المطربين نرصدهم من خلال التقرير التالي.

يترقب الفنان مصطفى كامل - النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، اجراء إنتخابات النقابة خلال شهر يوليو المُقبل، وزامنًا مع هذه الانتخابات، حدثت عدة قرارات هامة، نرصدها فيما يلي: