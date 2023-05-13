عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبده ينعى الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

محمد عبده - عبد الكريم
محمد عبده - عبد الكريم عبد القادر

حرص الفنان محمد عبده، على نعي الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، من خلال تغريدة على موقع تويتر، بعدما وافته المنية أمس الجمعة 12 مايو. 

وكتب محمد عبده، في تغريدته على تويتر: «رحم الله صديقي العزيز وأخي الغالي عبدالكريم عبدالقادر الفنان الخلوق  طيِّب الذِّكر .. وأقدم أحر التعازي الى أهله وذويه والشعب الكويتي والعربي في هذا المصاب الجلل». 

 

وفاة عبد الكريم عبد القادر

توفى الفنان عبد الكريم عبد القادر امس الجمعة ، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً بحسب ماجاء في الانباء الكويتية.

وأصيب عبد الكريم عبد القادر بوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها أحد مستشفيات الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

من أشهر ألبوماته (ألبوم الزوار، الألبوم باختصار، أغنية الوداع، الله معي اليوم، ألبوم مستحيل.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات : 

الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر مطرب كويتي يبلغ من العمر 81 عاما، ولد في الزبير في 13 يونيو عام 1941. 
 بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام. 

الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر ترجع اصوله من لمدينة الزبير العراقية ثم انتقل إلى العاصمة الكويتية منذ عقود، حيث نشأ وترعرع هناك ، وقد عاني من ظروف صعبة للغايه في طفولته بحسب ما اكد في عدد من البرامج التليفزيونية . 

الفنان الراحل كان متزوج وله خمسة أبناء هما :  خلود – إيمان – خالد – محمد – فيصل

وًيعتبر الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات 

من الأغاني التي قدمها في بداية حياته أغنية تكون ظالم من ألحان عبدالرحمن البعيجان. 

كما قدم عبد الكريم عبد القادر، أغنية خليك معي بالراي أول ألحان الملحن الشاب مصطفى العوضي والتي حققت نجاحاً لدى الجمهور في بداية السبعينات مما جعلهما يكرران التعاون مره أخرى في أغنية آه يالاسمر يا زين وحققت هذه الأغنية نجاح كبير وكانت تطلب في جميع حفلاته التي كان يحييها في جميع المناسبات حتى نهاية السبعينات. 

تعاون عبد الكريم عبد القادر مع الدكتور عبدالرب إدريس في الكثير من الأعمال الناجحة، كذلك طلال مداح في عدة أعمال مميزه. حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الأسطوانة البرونزية عن ثالث أفضل أغنيه جمر الوداع في مهرجان القاهرة الغنائي في فترة التسعينات، وجائزة أفضل أغنية (شخبارك) في مهرجان القاهرة 1998. 

من أشهر أغنيات عبد الكريم عبد القادر: وداعيه - عاشق - غريب - تأخرتي - أحوال العاشقين - ليل السهارى - تكون ظالم وغيرها الكثير من الأعمال الناجحه. ويعتبر من أشهر وكبار فنانين الخليج. لقب بالصوت الجريح من الجمهور بعد نجاح أغنيته المشهوره اجر الصوت عام 1998.

 

عبد الكريم عبد القادر محمد عبده الفنان محمد عبده الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر وفاة عبد الكريم عبد القادر الفنان عبد الكريم عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

كاريزما.. نجوى كرم تطرح ثالث كليبات ألبومها الجديد

أزمات المطربين تتوالى| زوجة حسن شاكوش تقاضيه.. النصب على هاني شاكر.. والقبض على مؤدي مهرجانات

أخبار الفن| ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. مطرب يسجل القرآن بصوته..وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

ظهور الراحل أحمد حلاوة.. الجواهرجي يعيد محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون السينمائي

هتافات وصراخات.. جورج وسوف محاصر من معجبيه في طابا

ادعولي ربنا يثبتني| مطرب يعلن حل أزمته مع هاني محروس.. ويسجل القرآن بصوته

إلهام شاهين: نحتاج آراء المفكرين لدعم الحوار الوطني وإنتاج أعمال تاريخية

الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية.. صور

ترشيحاتنا

للهروب من أحكام جنائية.. مهندس زراعي يستخرج شهادة وفاة لنفسه بالقليوبية

السبكي: مصر تتبنى استراتيجية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بالقطاع الصحي

البداية للسياسة.. انطلاق أولى الجلسات النقاشية من الحوار الوطني غدا

سقوط عصابة بالقاهرة تسرق السيارات وتقطعها لأجزاء لبيعها

القومي للمرأة يطلق المرحلة الأولي من حملة لطرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة

3 أسباب تجعل مصر الأولى عالميًا في المناخ السياحي.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

فيديو

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ