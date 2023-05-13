سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

كشفت تقارير إخبارية، من السودان وفاة الفنانة شادن محمد حسين، في العاصمة الخرطوم، برصاصة طائشة، جراء الحرب المندلعة هناك بين الجيش السوداني، وميليشيات الدعم السريع.

وكشفت التقارير الإخبارية، أن الرصاصة اخترقت منزل الفنانة شادن محمد حسين، الواقع في أم درمان، جراء الاشتباكات، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتفاعل نشطاء مع وفاة شادن محمد حسين، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، متذكرين مشروعاتها الثقافية والاجتماعية بإزالة الفوارق الطبقية.

شادن محمد حسين

حرب السودان

ونجحت مصر في إجلاء رعاياها من السودان ، عقب إندلاع الحداث الأخيرة بين الجيش السوداني ، وقوات الدعم السريع .

وأشادت المنظمات الأممية ، والأطراف في السودان ، بالدور المصري في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب وتقديم أوجه الدعم الكامل لهم .