عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي سعودي كبير يكشف موعد استئناف مفاوضات السودان

قتال مستمر للجيش
قتال مستمر للجيش ضد الدعم السريع

كشف دبلوماسي سعودي، عن استئناف المحادثات غدا الأحد" بين ممثل الجيش السوداني وممثل فصيل حميدتي “الدعم السريع”، وذلك بالتركيز على خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال الدبلوماسي، اليوم السبت، إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية، لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

وتابع المصدر،  أن ذلك يأتي في ضوء إعلان جدة، لافتا إلى أن المفاوضات، إلى جانب التركيز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية، ستركز أيضا على ضمانات فتح ممرات آمنة وإزالة القوات من المناطق المدنية.

من جانبها قالت مصادر سودانية، الجمعة، إن الجيش السوداني والدعم السريع، وقعا على اتفاق أولي في جدة السعودية.

ووفق المصادر، فقد أعلن الجيش السوداني والدعم السريع الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.

ودعت المملكة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 مايو.

اتفاق الإنسانية استئناف الجيش السوداني الدول العربية الدبلوماسي السعودية السيادة السوداني المساعدات الانسانية اليوم السبت جامعة الدول العربية حماية المدنيين جدة السعودية رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة ويقتل فلسطينيين.. إعلان جدة خطوة لوقف حرب السودان.. أمريكا ترسل تعزيزات لمياه الخليج.. خادم الحرمين يدعو رئيس تونس للقمة العربية

ماذا تقول استطلاعات رأي أردوغان قبل ساعات من الانتخابات؟.. وهذا دور الزلزال

طرفا مفاوضات السودان باقون في جدة.. والهدف تسهيل المساعدات

يوم خامس من الغارات على غزة ورد فلسطيني يحدث لأول مرة| تفاصيل

مراقبون يكشفون خفايا التحرك العسكري للهجوم المضاد الأوكراني.. فهل بدأ فعلا؟

مع وصول صواريخ ستورم شادو.. ما موقف روسيا في باخموت

هل تحدد نساء تركيا الفائز في الانتخابات غدا؟

هل يخرج ترامب من سباق الرئاسة بعد الفضيحة الجنسية .. تفاصيل مدهشة

ترشيحاتنا

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق زراعي بالإسماعيلية

كهربا راضع تيشيرت الأهلي.. شاهد رد عمرو أديب على تصريحات خالد مرتجي

حقيقة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي

تأخر وصول أسئلة اللغة العربية للجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالعريش

رضا حجازي: التكنولوجيا أنقذت التعليم أثناء كورونا وجيل الموبايلات كله رقمي

المنيا: انتشال جثث 3 طلاب غرقوا في حوادث متفرقه بسمالوط وبني مزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ