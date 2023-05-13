دبلوماسي سعودي كبير يكشف موعد استئناف مفاوضات السودان

كشف دبلوماسي سعودي، عن استئناف المحادثات غدا الأحد" بين ممثل الجيش السوداني وممثل فصيل حميدتي “الدعم السريع”، وذلك بالتركيز على خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال الدبلوماسي، اليوم السبت، إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية، لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

وتابع المصدر، أن ذلك يأتي في ضوء إعلان جدة، لافتا إلى أن المفاوضات، إلى جانب التركيز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية، ستركز أيضا على ضمانات فتح ممرات آمنة وإزالة القوات من المناطق المدنية.

من جانبها قالت مصادر سودانية، الجمعة، إن الجيش السوداني والدعم السريع، وقعا على اتفاق أولي في جدة السعودية.

ووفق المصادر، فقد أعلن الجيش السوداني والدعم السريع الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.

ودعت المملكة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 مايو.