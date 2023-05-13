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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسى: وقف إطلاق النار فى السودان أولوية قصوى

الوضع في السودان
الوضع في السودان

قال عثمان الميرغني، الكاتب والمحلل السياسي، إن وقف إطلاق النار في السودان أولوية قصوى، لافتًا إلى أن المطروح الآن هو وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

وأضاف "الميرغني"، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن وقف إطلاق النار ليس كالهدنة السابقة، فهو مراقب عبر مراقبين، ومراقب إلكترونيًا يمكن التحكم فيه على الأرض، كما أنه ساري المفعول، وفصل للقوات بين طرفين في المناطق التي يجب أن يكون فيها ممرات آمنة، وكل ذلك أولوية قصوى أن يتحقق أولًا.

وتابع: ثم بعد ذلك تأتي الحلول الأخرى التي تتعلق بالمشكلة السياسية، التي كانت سبب هذا الصراع العسكري، حيث أن هذه ليس مكانها جدة، فالاجتماعات التي تعقد فيها هي فقط في الشأن العسكري، أولًا على مرحلتين؛ المرحلة الأولى كانت وقف إطلاق النار، لكن لعدم الوصول إليها في الوقت المناسب اضطر الطرفان إلى توقيع إعلان مبادئ في محاولة لكسب بعض النقاط في الطريق نحو الوصول إلى وقف إطلاق النار.

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