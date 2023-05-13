انتخابات الموسيقيين| مصطفى كامل يتخذ قرارات مهمة.. ومنير الوسيمي يتراجع عن الترشح

يترقب الفنان مصطفى كامل - النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، اجراء إنتخابات النقابة خلال شهر يوليو المُقبل، وزامنًا مع هذه الانتخابات، حدثت عدة قرارات هامة، نرصدها فيما يلي:

منير الوسيمى يتراجع عن خوض انتخابات الموسيقيين

أعلن الموسيقار الكبير منير الوسيمى عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2023 وذلك لأسباب تتلخص فى عدة نقاط قام بوضعها في بيان أصدره منذ قليل.

- وجود ارتباطات عمل عديدة خلال الفترة المقبلة داخل وخارج البلاد ، والعمل النقابي يتطلب التواجد المستمر فى المقر ، فاذا كانت إرادتي فى خدمة زملائى حاضرة فإعلاء مصلحة نقابة الموسيقيين وأعضاءها هي الأهم على الاطلاق .

- رغبتى فى استقرار نقابتى التى دخلت خلال السنوات الماضية اكثر من نفق مظلم كاد ان يؤدى بها إلى فرض الحراسة ، وهو حتما ما يتحقق بعدم الدخول فى نزاعات ترهق اروقة وساحات القضاء ، وكذا ارهاق كافة أجهزة الدولة لنترك لها الاولويات الاهم فى تلك المرحلة الدقيقة فى تاريخ وطننا ، حيث يحث الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن نكون على قلب رجلاً واحد لنحافظ على الدولة ومؤسساتها.

- لم يكن من دوافع قرار عدم الترشح الخوف من عدم التوفيق " النجاح " على الإطلاق فطريقة خوض الانتخابات كانت نتيجتها مضمونة بنسبة 90 بالمائة ، حيث التزمت حملتى الانتخابية منهجاً علمياً اعتمد على الدراسة والتحليل، وذلك عبر إحدى الوكالات المرموقة المتخصصة وعدد كبير من الموسيقيين والاعلاميين والصحفيين والقانونيين الكبار الذين أخلصوا للفكرة ومحبة فى شخصى وتاريخى .

- إعلان ترشحى لمنصب النقيب ، دفع الفنان مصطفى كامل مضطراً للتعاون مع بعض أعضاء مجلس الادراة الذين نالوا غضب الجمعية العمومية واتفقوا على اسقاطهم فى الانتخابات المقبلة ، وهو ما دفع النقيب لمنح وعد للجميع ان اعضاء المجلس المغضوب عليهم لن يكونوا على قائمته ولن يدعمهم أبداً ، ووجد تلك القلة القليلة من اعضاء المجلس فرصة ترشحى لادعاء أنهم مع مصطفى كامل ضد منير الوسيمى بزعم وحدة الكلمة والموقف ضدى وهو أمر أزعجنى لذا وجدت أن عدم ترشحى سيضيع الفرصة على الوجوه القديمة المحروقة لتعود من باب مصطفى كامل ، فآثرت منح فرصة حقيقية لمصطفى كامل واعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس لا يكرر كوارث وأخطاء الماضى من ممارسات يعلمها الجميع ، لذا اتخذت القرار الشجاع بعدم الترشح نقيباً.

- تحقق هدف هام بالنسبة لى خلال الفترة السابقة لا يقل عن النجاح نقيباً " المنصب الذى شغلته دورتين " وهو الرد على الافك والافتراءات واكاذيب جلسات النميمة التى طالتنى خلال الاعوام الـ 12 الماضية منذ ايام الفوضى ، حيث كانت المستندات حاضرة لترد على كل حرف أشيع وكان أبرزها حكم القضاء الادارى ببراءة ساحتى من أى ادعاءات و " الحكم عنوان الحقيقة والمستند قلب الحقيقة " وما نشرناه من مستندات كاف ولدينا حقائب من الأوراق و الملفات الجاهزة تضع كل شخص فى حجمه الحقيقى ومكانه الطبيعى ، لذا لم نلجأ للكلام المُرسل أبداً فى حين لجأ بعض الاقزام للثرثرة والصياح الاشبه " بشرشحة وردح عاهرات الطرق ، ضجيج دون طحين "، ونعرف أننا اوجعناهم بشدة وكنا سنستمر بكل قوة وشراسة فى اطار اخلاقى ومحترم كما اعلنا فى البداية ولكن جاء قرار عدم الترشح ليكون نهاية مرحلة وبداية جديدة لنقابتنا ، بداية ننبذ فيها الخلافات ويبتعد فيها الجميع عن التلاسن ويكون حل أى خلاف أو مواجهة أى أزمة داخل جدران البيت الكبير " نقابة الموسيقيين ".

- زيادة ضغوط عائلتى بعدم الترشح حفاظاً على قيمتى وتاريخى من اكاذيب وتلفيقات وادعاءات بعض سفهاء ومرتزقة الانتخابات منزوعى الاخلاق الذين يحتاجون مواجهات حقيرة لا نجيدها وارادة اسرتى فى ابعادى عن أى اجواء ربما يحيط بها ولو رذاذ الخيانة والتآمر والنفاق وحروب الاعصاب الفارغة .

- اؤكد انه لا خلاف شخصى مع زميلى وابنى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالى وماحدث خلال الايام الماضية كان فى اطار مشروع يخص مناخ أى انتخابات فى العالم وكان الخلاف بمنتهى الاحترام ورغم شططه فى بعض الالفاظ إلا اننى ترفعت عن ذلك لامتلاكى قدراً هائلا من ثقافة الاختلاف كما أعلن أن سوء التفاهم السابق والذى ابلغت تفاصيله هاتفياً للموسيقار محمد ابو اليزيد وكيل أول النقابة هو مجرد امر عابر ستذيبه الايام ولكنه لن يخلق ابداً عداءاً بين الزملاء واصحاب الود القديم رغم ان غضبتى وقتها كانت مستحقة واتفق الجميع على ذلك ولكن عفا الله عما سلف .

واتحين الفرصة هنا لتحذير مصطفى كامل من الخيانة بالداخل والخارج وانصحه بعد ان اصبحت لست صاحب مصلحة بعدم الترشح لمنصب النقيب أمامه ، ألا يطمئن كثيراً لأصحاب الوعود المعسولة وان يظل يقظ دائما لتحركات الافاعى واعلن مساندته ودعمه فى استكمال تطهير النقابة من الفساد والفاسدين واستكمال برنامجه فى الشأن ، بل واناشد جموع الموسيقيين أنه بعد إعلانى التراجع عن الترشح لمنصب نقيب ، أن يضعوا مصطفى كامل على مقعد النقيب بالتزكية لأنه حقاً رجل المرحلة وذلك فى ظل ما أعلن انه تحقق من انجازات خلال الفترة القصيرة السابقة والذى تم فقط بعقلية مصطفى كامل فى وجود نفس المجلس السابق الذى لم يحقق المكتسبات الاخيرة وهذه كلمة حق امام الجميع.

وليس معنى ترشحى ضد الرجل وقتها انكار ما يحدث واهدار حقه فى الجهد وحسن الادارة ، فأمانة الموقف والرأى حاضرة لدى دوماً لان هدف الجميع هو الصالح العام ، وسواء كنت نقيباً للموسيقيين او غير نقيب ، ففى النهاية انا اسمى الموسيقار منير الوسيمى صاحب التاريخ الموسيقيى والوطنى العريق ، وتراجعى عن الترشح اراه اكثر القرارات نبلاً تجاه نقابتى وزملائى وحتماً هو موقف لن ينساه التاريخ - شكراً لكل من قدم الدعم من قلبه خلال الفترة السابقة ، مساندتكم على رأسى.

قرارات مصطفى كامل بخصوص معاشات الموسيقيين

أعلن الفنان مصطفى كامل -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عدة قرارات بشأن معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، من خلال بيان أوضح فيه هذه القرارات، وجاءت كالتالي:

وقال مصطفى كامل، في بيانه: «يوم الأحد الموافق ١٤ مايو بإذن الله وبأمره، سوف أتواجد بالنقابة ، ولن أمارس مهام عملي في هذا اليوم إلا داخل الدور التاسع بمقر إدارة الحسابات، ومعي كل الزملاء أعضاء المجلس ، ولن أغادر مقر النقابة إلا بعد إيضاح كافة تفاصيل وأسباب تأخير المعاشات لبعض الزملاء والأرامل»:

ضرورة حضور نقيب أو سكرتير أي فرع له شكاوي خاصه بالمعاشات . علي أن يكون مستوفياً كافة وسائل تحديث بيانات كل عضو زميل بالمعاش أو أرملة أو ورثة الزميل المتوفي . وفي حالة عدم إحضار كافة بيانات التحديث سوف يتحمل الفرع مسئولية عدم إستيفاء الأوراق حضور كل الساده الزملاء أعضاء المجلس لمتابعة الأمر لحظة بلحظه حضور الأستاذ / عماد الدسوقي مدير إدارة الحسابات والموظفين المسئولين بكامل عددهم سوف نعلن علي الساده الزملاء أعضاء الجمعيه العموميه بياناً كاملاً وموثقاً بڤيديو مصور لإيضاح الموقف كاملاً إذا ثبُت عدم إستحقاق المعاش لأي زميل أو أرمله . وتأكدت أنه ناتجاً عن تقصير من النقابه العامه . أتعهد بصرف المعاش المتأخر نقداً من النقابه العامه بالإضافه إلي صرف مبلغ ( ٣٠٠ جنيه . ثلاث مائة جنيه إضافيه ) تعويضاً عما أصاب الزميل أو الورثه من ضرر .وعقاباً للنقابه العامه علي سوء الإداره . إذا ثبُت أن الخطأ ناتجاً عن عدم الإلتزام من الساده الأعضاء الزملاء أو الورثه . سوف نعلن علي الملأ . أسماء كل من تخلف عن التحديث والهدف من تخلفه . وإذا تبين عدم تحديثه بغرض التلاعب والحصول علي أموالاً ليست من حقه. ستتم إحالته للتحقيق

وأضاف حسن شاكوش: «أخيراااااااااااً لكل الساده الزملاء .. أود أن أعلنها للجميع . أن التحديث الذي أمرت به منذ دخولي للنقابه . كان الهدف الوحيد منه هو الحفاظ علي أموالكم . وبالفعل بعد تحديث البيانات . أثبتت الاوراق والمستندات ان هناك مبالغ كانت تُصرف لغير المستحقين تعدت الملايين . لأن النقابه كانت تدار وكأنها ( خرابه ) ومال سايب . ووجدنا أعداداً هائله تتحصل علي مبالغ ليست من حقها نهائياً».

واختتم مصطفى كامل: «بكل الحب.. أعلن لكل الساده الزملاء . أنني ومنذ عشرون يوماً أدرس الموقف المالي للنقابه وحسابات البنوك مع السيد الاستاذ / عماد الدسوقي والساده اعضاء المجلس وفي نيتي دراسة زيادة قيمة المعاش (والله علي مااقول شاهداً وشهيداً)».

اجتماع مصطفى كامل مع الجمعية العمومية

عقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالاقاليم فقط بعد تناول الإفطار.

وتم عرض كافة المصروفات والايرادات ، وسوف يتضمن الاجتماع موقف النقابة المالى وخطة النقيب المستقبلية للنقابة والموسيقيين .

وتضمنت المنصة حضور الفنان مصطفى كامل النقيب العام وأعضاء مجلس إداره النقابة الأم.

وتم عرض كل فعاليات الاجتماع عبر شاشات عرض وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد الجمعة 9 رمضان.