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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفع شعار كامل العدد.. تامر حسنى يشعل حماس الجمهور فى الكويت| صور

تامر حسنى
تامر حسنى

أشعل الفنان تامر حسني، حماس الجمهور الكويتي في ثاني حفلات مهرجان صيف الكويت، حيث أحيا حفلا استثنائيا أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح أرينا بمشاركة فرقة ميامي الكويتية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

استقبل الجمهور تامر حسني، بعاصفة من التصفيق وعندما اعتلى المسرح انطلقت الاستعراضات النارية التي خطفت الأنظار إليها.

وقدم تامر، مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة متنقلا برشاقة بين القديم والجديد من أعماله ليشدوا تارة ويفسح الفرصة أمام الجمهور ليشاركوه بالغناء تارة أخرى، وكان أبرز ما ميز وصلة تامر الميدلي الذي جمع خلاله مقتطفات من أجمل أعماله.

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنيات "يا بنت الايه، و كل سنة وانت طيب و بحبك و عيش بشوفك و بعيش" وغيرهم من الأعمال المميزة.

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وفي نهاية الحفل طلب تامر حسنى كلا من حسين موسى منظم الحفل وعبد العزيز منتج الحفل الصعود على المسرح لشكرهم على المجهود المبذول أمام الجمهور الذي احتشد للمشاركة في حفل تامر بالكويت.

بينما كانت فرقة ميامي وأعضاءها الثلاثة فرسان الوصلة الأولى من الحفل، حيث تعد ميامي من أقدم الفرق الغنائية وارجعوا السر في استمرارهم الى روح الفريق الواحد.

وقدموا أمام جمهور الحفل مجموعة كبيرة من اغنيات "جويرة و صبوحة و شلون أنساك و حبيبي قلي وفيكم طرب و أسمر سلبني الروح  و بستانس و غرامك شيء عجيب و عاشوا عاشوا  و باك تون و الليلة غير الليالي و الحمدلله وشفناكم".

وقدم حفل تامر وميامي الإعلامي سلمان النجادة وامتد ل 4 ساعات وسط حضور جماهيري كبير تجاوز ال 5 آلاف متفرج، وتختتم حفلات مهرجان صيف الكويت الذي تنتجه ليلة عمر وتنظيم باشا جروب بحفل يجمع أصالة وإليسا.

تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
الجمهور الكويتي الفنان تامر حسني تامر حسني جمهور الكويت فرقة ميامي

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