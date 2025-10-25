قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
وزير الخارجية: يجب الالتزام باتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة
ضد التيار.. ماذا قال آلان شيرار لمدرب ليفربول عن محمد صلاح؟!
الرئيس البرازيلي: نأمل في استئناف حوار متوازن لتحسين العلاقات مع ترامب
موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا في مونديال ناشئي اليد بالمغرب
كيف استعد المتحف المصري الكبير لـ حفل الاحتفال؟ .. تفاصيل
برلمان

مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس

عبد الرحمن سرحان

قرر النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس،  توفير شقه إيجار لـ عم غريب وذلك بعد تعرضه للضرب على يد أحد الملاك الذي حاول طرده من شقته.

توفير شقة لـ عم غريب

وقال النائب إنه سيوفر الوحدة في أحسن منطقه وعلي نفقته الخاصه فوراً وملزم بإيجارها مدي حياته وحياه زوجته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي يعمل صاحب محل ملابس، وكانت قد وقعت المشادة نتيجة تأجير وحدة سكنية. 

واقعة عم غريب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على رجل مسن أمام المارة، في مشهد أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

ويظهر في الفيديو مالك المنزل وهو يوجه صفعات وضربات متكررة إلى وجه الضحية المسن، بينما علت صرخات ابنته التي حاولت التدخل لإنقاذ والدها وهي تستغيث بالأهالي قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".

وفي أعقاب انتشار المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فحص الفيديو لتحديد ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتهم.

عم غريب السويس مسن السويس مستقبل وطن حزب مستقبل وطن

