مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس

قرر النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، توفير شقه إيجار لـ عم غريب وذلك بعد تعرضه للضرب على يد أحد الملاك الذي حاول طرده من شقته.

توفير شقة لـ عم غريب

وقال النائب إنه سيوفر الوحدة في أحسن منطقه وعلي نفقته الخاصه فوراً وملزم بإيجارها مدي حياته وحياه زوجته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي يعمل صاحب محل ملابس، وكانت قد وقعت المشادة نتيجة تأجير وحدة سكنية.

واقعة عم غريب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على رجل مسن أمام المارة، في مشهد أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

ويظهر في الفيديو مالك المنزل وهو يوجه صفعات وضربات متكررة إلى وجه الضحية المسن، بينما علت صرخات ابنته التي حاولت التدخل لإنقاذ والدها وهي تستغيث بالأهالي قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".

وفي أعقاب انتشار المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فحص الفيديو لتحديد ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتهم.