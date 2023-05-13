يا فرحة ما تمت.. مطالب بإعادة جوهرة التاج البريطاني المسروقة بعد تتويج الملك تشارلز

من المقرر أن تبدأ الهند في حملة دبلوماسية كبيرة لاستعادة آلاف القطع الأثرية، بما في ذلك واحدة من أكبر قطع الماس في العالم ، والتي استولت عليها بريطانيا من البلاد خلال الفترة الاستعمارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “تلجراف” البريطانية، ونقلته عنها موقع “روسيا اليوم”، يُقال إن الدعم لاستعادة الكنوز المفقودة في أيام الإمبراطورية البريطانية يأتي من أعلى المستويات العليا للمسؤولين الهنود.

وبحسب ما ورد ، فإن الحملة مدرجة أيضًا على قائمة أولويات رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، حيث وصف أحد المصادر المبادرة بأنها حساب مع الماضي.

ومن المقرر أن يقود الموظفون الوزاريون والدبلوماسيون الهنديون جهود إعادة العناصر، حيث تزعم مصادر التلغراف أن بعض المسؤولين يعتبرون القطع الأثرية التي تم التقاطها خلال الحكم الاستعماري البريطاني مسروقة بشكل غير أخلاقي في حالة الاستعمار.

ويقول التقرير إن حملة استعادة القطع الأثرية قد تشوه العلاقات بين المملكة المتحدة والهند ، والتي وُصفت بأنها جوهرة التاج البريطاني خلال الحقبة الاستعمارية بسبب مواردها الهائلة وموقعها الاستراتيجي.

من المتوقع أن يقدم الدبلوماسيون الهنود في لندن طلبات رسمية إلى الأفراد والمؤسسات التي تحتفظ بهذه البنود حاليًا ، ومن المقرر أن تبدأ العملية هذا العام.

وبحسب ما ورد ستسعى الحملة إلى إعادة ماسة كوه نور التي يبلغ وزنها 105 قيراط. هذه الجوهرة الثمينة ، التي كان الحكام الهنود يمتلكونها في السابق ، ولكن حصل عليها البريطانيون أثناء ضم مقاطعة البنجاب في عام 1849 ، موجودة حاليًا في تاج الأم الراحلة للملكة إليزابيث الثانية.

ومع ذلك ، لم يتم استخدام التاج ولا الماس أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث مؤخرًا بعد أن حذر الحزب الحاكم في الهند لندن من أن القيام بذلك يمكن أن يعيد ذكريات مؤلمة من الماضي الاستعماري.

طالبت الهند مرارًا وتكرارًا المملكة المتحدة بإعادة سفينة كوه نور منذ عام 1947 عندما حصلت على استقلالها ، ولكن دون نجاح. أصرت لندن على أن الماس تم الحصول عليه بموجب معاهدة سارية المفعول.

وفي الوقت نفسه ، يحظر التشريع البريطاني على المتاحف البريطانية ، التي تخزن آلاف العناصر الأخرى التي تمت إزالتها من الهند ، التخلص من ممتلكاتها إلا في حالات خاصة قليلة، ومع ذلك ، في عام 2022 ، وافقت متاحف جلاسكو لايف على إعادة سبع قطع أثرية مسروقة إلى الهند ، لتصبح أول متحف بريطاني يقوم بهذه الخطوة.