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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس برلمان شباب مصر لتدشين شعبة داخل النوادى الرياضية

صدى البلد

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر والمحاسب أحمد رضا عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لتنس الطاولة والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة برلمان الشباب في حضور الدكتور محمود عبدالعظيم  وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك لبحث آليات تدشين شعبة برلمان الشباب داخل النوادى الرياضية بالمحافظة .

 

وخلال اللقاء إستعرض رئيس برلمان شباب مصر أهمية شعبة برلمان الشباب حيث تعد فرصة حقيقية لحصول الشباب على الخبرات اللازمة المؤهلة للعمل العام والسياسى والمجتمعى وذلك من خلال تنظيم لقاءات حوارية وندوات بمشاركة مجموعة متميزة من القيادات السياسية والتنفيذية السابقة ، كما تساعد على تعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن فهى بمثابة منبر سياسى إجتماعى شبابى يرسخ معانى الحوار الفعال البناء تحت مظلة الدولة ويكون من خلال وزارة الشباب والرياضة في الأندية الشبابية والرياضية المختلفة .

أضاف رئيس برلمان شباب مصر أن شعبة برلمان الشباب داخل النوادى الرياضية بالمحافظات تعد محاكاة حقيقية للبرلمان ففيه يكتسب الشباب خبرات العمل السياسى ليصبحوا كوادر سياسية في المستقبل قادرة على المشاركة في كافة الفعاليات والإستحقاقات الدستورية التي تمر بها البلاد ، موجها الدعوة لمحافظ الشرقية لحضور أولى جلسات تدشين شعبة برلمان الشباب بالشرقية .

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة الي أن المديرية أستطاعت تكوين كيانات شبابية بنطاق الأندية والمنشآت الشبابية بالمحافظة لخلق جيل جديد من المتطوعين لخدمة المجتمع بالشرقية ، لافتاً إلى أنه تم إختيار 15 ناديا مجهزا بالإمكانيات المادية والبشرية لإستضافة الندوات واللقاءات الحوارية المختلفة .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة الشرقية لها السبق في تنفيذ المبادرات والمشروعات الشبابية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة فدائماً تكون على مستوى الحدث، كما لها دور أساسى في تنفيذ مبادرة إشراك الشباب لمعاينة تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة لإطلاعهم على الإنجازات التى تحققها الدولة في كافة المجالات .

 

وفى نهاية الاجتماع رحب محافظ الشرقية بهذه الزيارة المثمرة ، مشيداً بفكرة تدشين شعبة برلمان الشباب داخل النوادى الرياضية بالمحافظة والتي تأتى تزامناً مع إنطلاق جلسات الحوار الوطنى الذى تشهده البلاد بمشاركه نخبه كبيرة من السياسيين والمثقفين وممثلى الأحزاب والنقابات وذلك للمساهمة في بناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية أن اللقاءات الحوارية تهدف إلى فتح قناة إتصال حقيقية بين الدولة والشباب يتم من خلالها تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقى وكذلك إستعراض المشكلات والقضايا التي تحظى بأولوية لدى جميع فئات الشعب وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة بين الدولة والشباب، مؤكدا أن الشباب ركيزة أساسية في تقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعله يجب إستغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بالوطن .

وقال المحافظ إن العمل الجاد والمنظم يفرض نفسه على المشهد ويلقى تقدير ودعم القيادات التنفيذية بالمحافظة مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لنجاح المشروع الشبابى الذى ستنعكس أثاره الإيجابية على شباب المحافظة وسيجعلهم آداة فاعلة تساهم في تقدمها ورقيها.

الحوار الوطني الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المبادرات والمشروعات المحافظة القيادات السياسية العمل السياسي الشباب والرياضة

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