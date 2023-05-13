الشرقية .. مركز علاج الحيوانات الأليفة مجهز بأحدث الأجهزة وبأجر رمزي

‏علقت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث باسم محافظة الشرقية على افتتاح محافظ الشرقية لمركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري، وقالت إن الاهتمام والرعاية مش لازم يشمل الإنسان فقط بل يشمل الحيوان أيضا لأننا بنقدر أن نستعين به في أشياء كثيرة مثل المواصلات وأيضا يستخدم في الحراسة.

وتابعت أسماء عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أننا رأينا هذه الفترة أن هناك اهتماما بالحيوانات الأليفة وهذا كان ادعي أن يكون هناك تنمية وتطوير للخدمات التي تقدم من قبل مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية عن طريق توفير مكان للعلاج و توفير اللقاحات والعناية الطبية التي تختص بهذا الأمر.

مجهز بأحدث الأجهزة

وأضافت احنا بنروح بره في العيادات الخارجية طب وإيه المشكلة أن تقدم الأماكن الحكومية الرسمية المتخصصة هذه الخدمات بشكل أفضل هذا ما وجدناه اليوم في مركز الخدمات والرعاية وعلاج الحيوانات الأليفة في مديرية الطب البيطري بالشرقية الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة سواء أجهزة السونار او الأشعة، مؤكدة أن مراكز العلاج البيطري الأخرى في المحافظة هي مراكز خاصة أما هذا يتبع الحكومة، والخدمات التي ستقدم فيه ستكون بأجر رمزي وهناك بعض الخدمات فيه تقدم بالمجان وأيضا متوفر اللقاحات والتطعيمات.