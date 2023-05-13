رسميًا .. ساوثهامبتون يودع الدوري الإنجليزي بعد ثنائية فولهام

ودع فريق ساوثهامبتون بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، ليكون أول الهابطين إلى دوري تشامبيونشيب، بعد الخسارة أمام فولهام بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية فريق فولهام عن طريق كل من فينسيوس وميتروفيتش في الدقائق ٤٨، ٧٢.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فولهام المركز التاسع برصيد ٥١ نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي فريق ساوثهامبتون متذيلا للترتيب برصيد ٢٤ نقطة، ليصبح أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.