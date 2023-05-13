مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، في المباراة جمعتهما تجمعهما في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر يونايتد الأول جاء في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه أنتوني مارسيال، من متابعة لتمريرة زميله أنتوني.

وأكد أليخاندرو جارناتشو انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد اـ 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر،

تشكيل مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد، إياب ماركوس راشفورد للإصابة، حيث يلعب “الشياطين الحمر بـ :

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال