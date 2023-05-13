ختام بطولة صيد الأسماك بنادي الرياضات البحرية بالغردقة

اختتمت بطولة صيد الأسماك بنادي الرياضات البحرية، اليوم السبت، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لصيد الأسماك برئاسة المهندس محمد مأون قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، برئاسة حسن خلف وكيل الوزارة، وإشراف ممدوح خليفة علي وكيل المديرية للرياضة، ونادى الرياضات البحرية برئاسة علاء التايه رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور الاتحاد المصري لصيد الأسماك ومجلس إدارة نادي الرياضات البحرية.

شارك في البطولة العديد من الأندية الرياضية المختلفة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 17 فريقا من مختلف الأندية وبعض الاشتراكات الفردية في البطولة.