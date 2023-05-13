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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أستاذ اقتصاد : يجب زيادة المكون المحلي بالصناعات الغذائية لرفع تنافسيتها

صدى البلد

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إنفاق أموال الدولة في أماكنها الصحيحة يجنبها الوقوع في مشكلات اقتصادية كبيرة، وإصلاح الإنفاق العام يأتي بتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأضافت الحماقي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن موازنة البرامج والأداء تضع الأهداف و الأنشطة التي تستطيع تحقيقها، بالإضافة إلي التمويل اللازم لها، وهذا ما يسمى بالإدارة بالنتيجة، حيث تعتبر النتائج الموجه الأساسي للإنفاق، حتى لا يتم انفاق اي اموال بدون تحقيق نتائج إيجابية.

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ولفتت الخبير الاقتصادي إلى أهمية استثمار الدولة في البشر، والاكتفاء من الاستثمار في البنية الأساسية في هذه المرحلة، وذلك لارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن الاستثمار في البشر يأتي عن طريق التدريب على المهن، وتشجيع التصدير للخارج،  لرفع تنافسية الصناعة.

وأكدت "الحماقي" على أن الدولة المصرية أظهرت نجاحا كبيرا في الصناعات الغذائية، وبالتالي يجب تشجيع الاستثمار في زيادة المكون المحلي لهذه الصناعة، لرفع تنافسية الصناعة و تقليل التكاليف، و بالتالي انخفاض الأسعار في الأسواق.

يمن الحماقي الخبير الاقتصادي انفاق اموال الدولة استثمار

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