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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدعم من الاتصالات

الوكيل: سرعة تحويل مقرات غرفة الإسكندرية التجارية إلى مباني ذكية

صدى البلد

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إنه سيتم العمل على سرعة تحويل مقرات الغرفة إلى مبانى ذكية بدعم من وزارة الاتصالات، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية التجارة الداخلية فى إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والاسواق والطاقات الانتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكافة مراحلها، وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الإلكترونى بينها.

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الوكيل: تفعيل اتفاقيات التعاون مع الغرف التجارية بمختلف دول العالم

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غرفة الإسكندرية تنافس في جائزة الاتحاد العالمي لمشروعات الحفاظ على البيئة

وأضاف الوكيل خلال المرتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية، أنه سيتم إنشاء مركز إعلامي بالغرفة يتبنى استراتيجية وسياسة الاتحاد يقوم بنشر الثقافة العامة والتوجهات الرئيسية وعرض رؤى الغرفة فى الموضوعات المختلفة.

ولفت إلى ضرورة تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام، وتفعيل وتحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيداً لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وعلى مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية اوضح الوكيل انه سيتم التعجيل بإدراج الإسكندرية في المنظومة القومية للتامين الصحى، وتفعيل دور الغرفة فى تنمية المجتمع عن طريق مساهمتها فى وضع حلول لمشاكل المحافظات والمساهمة الفعالة لمشروعاتها من خلال إنشاء شركات متخصصة.

ولفت إلى ضرورة تنشيط الدور الاجتماعى للغرفة من تعظيم دور المجلس الاقتصادي والاجتماعى الذي يجمع الغرفة ومنتسبيها مع المحافظ والقوات المسلحة لتنفيذ مشاريع إنمائية.
 

أحمد الوكيل غرفة الإسكندرية التجارية وزارة الإتصالات

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