الوكيل: تفعيل اتفاقيات التعاون مع الغرف التجارية بمختلف دول العالم

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن الغرفة ستعمل على الحفاظ على دور الغرفة الدولى، وتعظيم الاستفادة من أنشطة وخدمات المنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية، والسعى لاستضافة الاسكندرية لاجتماعات الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات والمؤتمرات المتخصصة لكل منهم.

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية انه سيتم تفعيل اتفاقيات التعاون مع الغرف النظيرة بمختلف دول العالم وخلق آلية مشتركة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.

وطالب بضرورة التعاون مع الحكومة فى الترويج الدولى للمشروعات الكبرى من محور قناة السويس الى جانب الترويج لمشاريع البنية التحتية والنقل واللوجيستيات والصناعة والزراعة والمزارع السمكية.

واشار الى التعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركات اللوجيستيات الدولية لتوفير مساحات تخزينية بالاسواق المستهدفة مثل روسيا ودول حوض النيل للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذة البضاعة الى دول الجوار.

وأعلن عن انه سيتم بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية مع شركات القطاع الخاص المصرى المنظمة للمعارض الخارجية والتى لها تجارب دائمة سابقة وناجحة فى هذا المجال، مع حث الهيئة العامة للمعارض والاسواق الدولية على إدراجها ضمن خطتها فى المعارض الخارجية ربط منتسبى الغرف بمصادر التمويل الميسر المتوفرة لمصر من هيئات التمويل والتنمية الدولية.