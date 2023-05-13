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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير فلسطين بالقاهرة : جهود مصر نجحت في وقف إطلاق النار بغزة

دياب اللوح سفير فلسطين
دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن من اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد بذلت مصر جهود كبيرة مع جميع الأطراف لحقن دماء الشعب الفلسطيني، وفي النهاية نجحت جهود مصر في وقت اطلاق النار، وادخلت الفرحة على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة.

نشكر الرئيس السيسي

 

وأضاف دياب اللواح، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه يوجه  الشكر باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، إلى مصر، كما وجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا ما تعودنا عليه من مصر الشقيقة في كل عدوان يحدث في غزة، متابعا نأمل أن تستمر الجهود المصرية حتى يتم انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
 

مصر السفير دياب اللوح غزة الرئيس السيسي إسرائيل

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