رئيس رابطة تجار السيارات: مقاطعة شراء الدولار تؤدي لانخفاضه وتحل الأزمة

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك اتفاق داخل الرابطة على قرار وقف شراء الدولار من السوق السوداء لمدة شهر، والأغلبية العظمى من التجار مرحبة بالأمر.

وتابع أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "CBC"، أنهم لن يشاهدوا الموقف من بعيد مع الارتفاعات التي تحدث لسعر الدولار، مؤكدا أن ارتفاع الدولار أثر على ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير.

تجار الذهب والسيارات

ووجه رسالة: "نقول لكل التجار سواء في الذهب أو السيارات أو كل حاجة داخل فيها استخدام الدولار ما نفعله في رابطة تجار السيارات خطوة حقيقية لمواجهة الأزمة، ولو نجحنا في حملتنا الدولار سينخفض خلال الشهر لأن الموضوع عرض وطلب، ولما الكل يزهد الدولار وندعم الجنيه وكله يقلع عن استخدام الدولار سينخفض سعره وستكون بداية لعدة مسارات".

