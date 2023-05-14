خلص الامتحان وموت صاحبه.. تفاصيل قتل طالب ثانوي لزميله بعد اللجنة بالبحيرة|شاهد

شهدت مدينة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة، جريمة مأساوية، بمقتل طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي، طعنًا بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة مع زميله عقب مشادة بينهما، بعد انتهاء الامتحانات.

وجرى نقل الطالب الي مستشفى أبو حمص المركزي لمحاولة إسعافه، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال علاجه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته داخل سيارة الإسعاف.

من جانبها، قالت والدة الطالب المجني عليه والدموع تنهمر من عينيها، إنها تلقت مكالمة هاتفية من المستشفى أخبرها أحد العاملين هناك إن ابنها تعرض إلى إصابة وعليها الحضور فورًا.

وأضافت أنها على الفور انتقلت إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالة ابنها، وهناك وجدته مصابًا بطعنة نافذة نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، قائلة: روحت المستشفى لقيت ابني غرقان في دمه.

وأوضحت والدة الطالب المجني عليه، أنه تبين أن الحادث وقع عندما انتهى ابنها من أداء الامتحانات في مدرسة أبو حمص الثانوية، وكان يأكل باكو بسكويت، وفوجئ بزميل له يعتدي عليه بالضرب.

وأكملت: ابني كان ماشي بعد الامتحان وماسك باكو بسكويت بياكله.. لقى واحد معاه في المدرسة بيزقه كده فـ بيقوله بتعمل كده ليه، قاله إذا كان عاجبك أنت هتاكل لوحدك؟ قاله ما تروح تشتري من المحل، قاله لأ وراح ضربه تاني واتلم عليه عيال كتير وكلهم مسكوه ضربوه.

وأشارت والدة المجني عليه ، إلى أن نجلها كان يعمل بجانب دراسته حتى يساعد والده في أمور المعيشة لعدم قدرته على العمل بسبب تدهور حالته الصحية.

بث مباشر :

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إخطارا بمقتل طالب

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة ، بلاغا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث قتل طالب عقب مشاجرة بين طالبين وسقوط أحدهما قتيلا، و تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى أبو حمص المركزي ،، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مقتل طالب في ابو حمص

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، إلي مكان الحادث، و تبين بالفحص وفاة الطالب يوسف فرج رمضان أبو أحمد 19 سنة طالب بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية ومقيم قرية جواد حسنى بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

تحديد هوية الطالب القاتل

وعقب تقنين الإجراءات، توصلت تحريات مباحث شرطة مركز ابو حمص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" محمد ه م ال" 17 عاما طالب بنفس المدرسة ومقيم بندر أبو حمص.

وأضافت التحريات بنشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب المزاح فيما بينهما عقب خروجهمامن المدرسة أثناء تواجدهما بمنطقة زرزارة بمدينة أبو حمص، حيث قام المتهم بطعنه بسلاح ابيض في صدره مما تسبب في إصابته التي أودتبحياته.

القبض على المتهم

وتمكنت ضباط المباحث من القبض علي المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة، أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابةلمباشرة التحقيقات.