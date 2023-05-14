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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 200 ألف طن قمح للصوامع داخل وخارج الوادي الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ حوالى 200 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم وذلك في شون وصوامع ومراكز التجميع.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة فى بيان، إنه تم توريد 26471.673 طن لصوامع الخارجة، وما تم توريده لصومعة شرق العوينات بلغ 50509.200 طن، أما بنك التسليف تسلم 463.270 طن، ومنطقة التقاوي تسلمت 5410.965 طن، حتى الآن مع استمرار التوريد بالجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد لسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

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وأضاف المرسي أن إجمالي ما جرى توريده من القمح داخل المحافظة بلغ 82855.108 طن، والكميات الموردة خارج المحافظة بلغت 117 ألف طن، كما بلغت المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة بلغت 436 ألف و505 فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186277.6 فدان.

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