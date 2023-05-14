الأب بطرس دانيال وحمزة العيلي.. زيارة مفاجئة من نجوم الفن لبطل مسلسل أرابيسك

نشرت الفنانة هند حسني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من زيارتها بصحبة الأب بطرس دانيال وحمزة العيلي للفنان عمرو محمد علي.

وعلقت هند حسني علي الصورة قائلة: «لقاء جميل مع صديق عمري الفنان عمرو محمد علي وزيارة الأب الجميل الإنسان بطرس دانيال و الفنان حمزة العيلي، وبوجه نداء للسادة المسؤولين عمرو عنده Ms ومتطلبات علاج هذا المرض مكلفة جدا وتحتاج رعاية و متابعة خاصة، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب».



عمرو محمد علي :

حالة من الجدل الواسع آثارها الفنان عمرو محمد علي الشهير بشخصية “شقشق” فى مسلسل “ارابيسك” فور ظهوره على السوشيال ميديا والاعلام للحديث عن مرضه وهو ما فتح مجالا واسعا لتوجيه اللوم والعتاب والهجوم الشرس على ابنته وطريقتها بسبب تركه فى هذه الحالة وهو الذى صدره أيضا بطل مسلسل ارابيسك حتى وصفها الكثير بالحجود.

وهو الأمر الذى دفع ابنته شهد للخروج عن صمتها والرد على كل ما أثير فى الفترة الأخيرة سواء على لسان والدها أو عبر السوشيال ميديا وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت شهد عمرو محمد علي : "بقالي كتير ساكتة وقلت لمامتي ما نتكلمش في حاجة، علشان حياتنا الخاصة ما حدش يعرف عنها حاجة، ولكن بصراحة زاد أوي، أنا اسمي شهد عمرو محمد علي معظم الناس ما تعرفش مين شهد لأنه بالنسبة لي اسم في البطاقة ومش هتكلم إنه قال عني جاحدة لأنه في الأول والآخر بابايا وبتمنى له الشفا، وماحدش يحكم على حد وهو ما يعرفش القصة كاملة، ماحدش عارف هي عملت إيه وإيه حصل بينهم أدى لانفصالهم، محدش يعرف هي عملت إيه عشاني 20 سنة بتصرف عليا لبسي وحضنتي لحد تانية جامعة وعملت عشاني كتير أوي وما أستحملش أسمع عنها نص كلمة وماحدش عارف الحكاية.