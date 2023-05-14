ملتقى لشعراء البادية في سيناء على الشاطئ

نظم شعراء البادية محافظة شمال سيناء، ملتقى للشعر في ضيافة قبيلة الأخارسة ببئر العبد محافظة شمال سيناء، على شاطئ قرية بالوظة بشمال سيناء إيذانا ببدء رحلات الصيف والأمسيات الشعرية، حيث جمع العديد من الشعراء والمهتمين بأشعار البادية.

الف ليله وليله:



وقال الشاعر محمود الأخرسي، إن حالة الهدوء والأمن والأمان الذي تشهده المنطقة جعل الشعراء يبدأون الموسم الصيفي هذا العام بالشعر، بليلة تسمى بألف ليلة وليلة على شاطئ البحر داخل الخيمة البدوية المميزة.

قال مسعد أبو بدر، شاعر ومنظم اللقاء، إنه تم خلال الملتقى اكتشاف محمد أبو هندي، أحد الشعراء الجدد، تقديمه للجمهور لأول مرة ويمثل إضافة جديدة لشعراء بادية سيناء.

ولفت إلى أن الملتقى يتواصل مع شعراء آخرين في مختلف ربوع سيناء لإحياء الشعر النبطي وأشعار البادية.

من جانبه، قال الشيخ إبراهيم أبو عليان من رفح، إن الملتقى الشعري توقف بعض السنين، لكنه عاد مجددا من خلال دواوين العائلات والقبائل بفضل التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والمواطنين الشرفاء حتى عاد الأمن والأمان للمنطقة.



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