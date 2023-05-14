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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة طفل رضيع بعد العثور عليه

طفل تم العثور عليه
طفل تم العثور عليه

أرسلت القارئة إيمان محمود تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن أسرة طفل تم العثور عليه.

 

وقالت في استغاثتها هذا الطفل تم العثور عليه أسفل دائري حي الهرم من 4 أيام وتم عمل محضر وسيتم تسليمه اليوم لدار رعاية لعمل شهادة ميلاد برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01114573571 .

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الصحفي بموقع صدى البلد تم عمل محضر حل مشاكل المواطنين رؤساء الاحياء توجهات الدولة تعرف عليه المتابعة المستمرة أسرة طفل استغاثته

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