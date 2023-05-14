عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم 13 يتصدر.. إيرادات أفلام السينما أمس

يوم ١٣
يوم ١٣

حققت الـ 7 أفلام المشاركة فى موسم عيد الفطر السينمائى إيرادات بلغت مليونًا و207 ألف جنيه، في آخر ليلة عرض بجميع السينمات المختلفة، حيث يشارك فى الموسم عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدى والرعب، وخلال التقرير التالى نستعرض إيرادات أفلام العيد وهى كالتالى

يوم 13 : 480,338 جنيه
هارلى : 257,149 جنيه

بعد الشر : 229,569 جنيه

ابن الحاج أحمد: 143,235 جنيه

رمسيس باريس :56,641 جنيه

مغامرات كوكو  : 20,973 جنيه

ساعة إجابة : 19,979 جنيه

فيلم يوم ١٣:

فيلم يوم 13 تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.


فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

هارلي  

الفيلم بطولة محمد رمضان، وتدور أحداثه، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

عيد الفطر السينمائى السينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب أنور وجدي وليلى مراد

في عيد ميلاد شريف منير.. أسرار حياته العائلية ومحطاته الفنية

الأب بطرس دانيال وحمزة العيلي.. زيارة مفاجئة من نجوم الفن لبطل مسلسل أرابيسك

هاني محروس يرد على تصريحات خالد الفايد: معملتش الكلام دا

هالة صدقي أثناء تكريمها في مهرجان الحمامات: تونس بلد الثقافة والفن

مش بشبه نفسي بـ عادل إمام.. مصطفى خاطر يرد على انتقادات مسرح مصر

والدة أبيوسف | موعد ومكان عزاء الإذاعية صديقة حياتي

صدى البلد يكرم محمد محمود عبد العزيز عن دوره في حضرة العمدة

ترشيحاتنا

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

يوم 13 يتصدر.. إيرادات أفلام السينما أمس

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

رئيس رابطة تجار السيارات: الأغلبية وافقت على مقاطعة الدولار

في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب أنور وجدي وليلى مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بـ 137 ألف جنيه في الصعيد.. ماذا يأكل؟

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ