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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قليل.. 88 ألف و691 طالبًا يؤدون امتحاني مادة الجبر والإحصاء بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستقبل بعد قليل 467 لجنة بـ11 إدارة تعليمية بمحافظة سوهاج، أكثر من 88 ألف طالب وطالبة؛ لأداء امتحاني مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

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محافظة سوهاج

بدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي يوم أمس السبت بامتحان مادة اللغة العربية، ومن المُقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 18 مايو الجاري، على أن تتم الامتحانات داخل 467 لجنة، داخل 11 إدارة تعليمية، مقسمين على 3 قطاعات قطاع شمال وقطاع وسط وقطاع جنوب.

امتحانات الشهادة الاعدادية

وقال الدكتور ياسر محمود، في تصريحات صحفية سابقة له، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج تعليم سوهاج الشهادة الإعدادية الجبر والإحصاء

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