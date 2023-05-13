أحدهما من المرج.. مصرع شخصين تحت عجلات القطار الإسباني في سوهاج

لقي شخصان في عشرينات وثلاثينات العُمر، مصرعهما دهسًا أسفل عجلات إسباني، أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من قسم النقل والمواصلات بسكة حديد سوهاج، مفاده مصرع شخصين أسفل عجلات قطار إسباني، أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين من مصرع كلًا من:" خلف ع ا خ ع- 20 عامًا- طالب- يقيم بدائرة مركز طهطا، ومحمد ع ح- 36 عامًا- يقيم ناحية المرج)، اصطدم بهما قطار إسباني، أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري إخطار اسرتيهما؛ لاستلام جثتيهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.