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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس سوهاج الأزهرية يناشد الدارسين باستغلال الفرصة في تحصيل العلوم الشرعية بالمجان

صدى البلد

تابع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات تنفيذ محاضرات "رواق العلوم الشرعية والعربية" بمحافظة سوهاج موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على رعاية فضيلته للأنشطة العلمية التي يقدمها الرواق الأزهري  لجميع فئات المجتمع دون استثناء.

ويستفيد منها أكثر من 4500 دارس بمختلف الأروقة الأزهرية بمحافظة سوهاج  في القرآن الكريم والتجويد والقراءات والعلوم الشرعية والعربية.

كما توجه بالشكر للدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري والدكتور هاني عودة مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر،الدكتور أحمد همام  مدير الشئون الدينية بالجامع الأزهر وفضيلة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة على دعمهم وإشرافهم المستمر لنجاح الرواق وإيتاء ثماره المرجوة.

وشدد حمادي خلال لقاءه بالدارسين بضرورة الاستفادة من الأنشطة التي يقدمها الرواق الأزهري خاصة رواق العلوم الشرعية والعربية ومن أساتذته المحاضرين الذين تم اختيارهم بعناية لتدريس مقرراته من أساتذة جامعة الأزهر الشريف الأفاضل.

واستمع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لعدد من الدارسين حول الاستفادة التى تلقوها من الرواق وبحث معهم المتطلبات التى يحتاجونها ، موجها فضيلته بسرعة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المحاضرات وتحقيق الراحة التامة لهم.

وأكد أن دراسة العلوم الشرعية والعربية الرواق الأزهري مجانيه تماما ومتاحة لجميع فئات المجتمع دون إستثناء، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني للرواق الأزهر بسوهاج  قد شهد حضورا  كبيرا من الدارسين بنظام الحضور المباشر  حيث  بلغ الحضور  أكثر من 100 دارس بنظام الحضور المباشر،  وذلك بالإضافة الى تنفيذ عديد من المحاضرات في مختلف العلوم الشرعية وهي الفقه بجميع مذاهبه والعقيدة والتفسير والتجويد والحديث والنحو، ومن الجدير بالذكر أنه شارك في تنفيذ  المحاضرات نخبة من أساتذة جامعة الأزهر وهم:

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جامعة الأزهر

الدكتور رشاد على حسن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، والدكتور محمد حسن مهدي أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، والدكتور أبو الحسن عطية، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

والدكتور حسين أحمد علي أستاذ الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، والدكتور رمضان حسن ضاحي، أستاذ الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، الدكتور جمال يوسف أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، والدكتور علي محمد أحمد الرشداني مدرس الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط،والدكتور حسن شيخون مدرس اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

كما تابع ميدانيا تنفيذ المحاضرات واستقبال الدارسين الدكتور نور الرمادي ،مدير إدارة فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج، وعمر رفعت المشوادى، وأحمد بكر أعضاء إدارة الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج.

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