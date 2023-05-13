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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. تشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة بمستشفى طهطا العام في سوهاج

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن وصول وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتنقل، والذي يعد الأول من نوعه في سوهاج، وذلك بمستشفى طهطا العام،  في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لتوفير أحدث الأجهزة الطبية، والتجهيزات بمستشفيات المحافظة.

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محافظة سوهاج

وأكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة تعد نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسوهاج، موجها الشكر لقيادات وزارة الصحة، وعلي رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة.

وقال إن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير القطاع الطبي بسوهاج، وتعمل جاهدة، بدعم ومتابعة مستمرة من المحافظ، على التطوير الدائم لجميع عناصر ومكونات قطاع الصحة بالمحافظة، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات، معرباً عن سعادته البالغة بوصول وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة للمحافظة، والتي ستقدم خدماتها للمرضى بمركز طهطا، والمراكز المجاورة شمال المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بسوهاج شهدت خلال الآونة الأخيرة  طفرة هائلة على مستوى الإنشاءات، والأجهزة الطبية الحديثة، والتجهيزات، والوحدات العلاجية الحديثة، مؤكدا السعي الدائم لتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطنين بسوهاج.

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