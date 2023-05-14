الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال الرئيس أبو مازن إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وحيا الرئيس أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين والصابرين والمرابطين، وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، بينما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.