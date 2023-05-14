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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. لبنى ونس في ضيافة «واحد من الناس» مع عمرو الليثي

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة، من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الأحد ،  يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة لبني ونس وتكشف أسرارًا وكواليس خاصة عن حياتها الفنية تذاع لأول مرة كما تتحدث عن آخر أعمالها الدرامية في رمضان "جعفر العمدة" و"بابا المجال" و"ضرب نار" .

وتتناول الحلقة بدايتها الفنية وقرارها  بالابتعاد عن الفن بعد ما حققت نجاحات كتيرة؟ ، وعودتها مرة أخرى من خلال مسلسل الداعية ومشاركتها مع النجم محمد رمضان بمسلسل البرنس وجعفر العمدة، وعن مشاركتها فى رمضان الماضي.

كما تتحدث عن اعمالها السينمائية ومنها النداهة – عيار نارى – 2 طلعت جرب – 200 جنيه – طلق صناعي)، يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل قناة الحياة.

يذكر ان قالت الفنانة لبنى ونس، إنها سعيدة بدورها فى مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في شهر رمضان.

وأضافت لبنى ونس، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “الاستاذ محمد سامي بيحب الممثل، وهو مؤمن بموهبتي جدا، وكنت متأكدة أنه هيبروز الشخصية بتاعتي فى المسلسل، وعندما حضرت البروفات الخاصة بالمسلسل وعندما تم شرح الدور لي كنت طايرة به، وشعرت أنه منحة من الله سبحانه وتعالي وكان الأستاذ محمد سامي السبب فيها”.

الإعلامى د عمرو الليثى الفنانة لبنى ونس النجم محمد رمضان برنامج واحد من الناس برنامج “8 الصبح” محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر واحد من الناس

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