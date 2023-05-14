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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلهام أبو الفتح والعاملون بقنوات وموقع صدى البلد ينعون أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين

أحمد أبو العينين
أحمد أبو العينين

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

ببالغ الحزن والأسى، تنعى الكاتبة الصحفية/ إلهام أبو الفتح - المشرف العام علىى قنوات وموقع صدى البلد الإخباري، والعاملون بالقنوات والموقع، المغفور له بإذن الله،  أحمد أبو العينين، مدير عام سيراميكا كليوباترا، شقيق النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتتقدم الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، وجميع العاملين بالقناة والموقع بخالص العزاء والمواساة، للنائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة،  وللأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة وللأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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