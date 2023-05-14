انتخابات مصيرية.. شاهد| منكوبو زلزال تركيا يدلون بأصواتهم

توجه سكان الولايات التركية المتضررة من زلزال 6 فبراير إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم، الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، توافد مواطنو ولايات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفا وأدي يامان وكيليس على صناديق الاقتراع بعد بدء التصويت في الساعة 8 صباحًا.

وقد أقيمت مراكز الاقتراع في مساكن سابقة التجهيز في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا، وسط إقبال كبير من المواطنين المقيمين.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تدابير مختلفة في 11 ولاية متضررة من الزلزال لضمان تصويت المواطنين في بيئة آمنة ودون عوائق.

وبدأت عملية التصويت في عموم تركيا الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

ويدلي الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات واختيار 600 نائب، وسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين.

وسيصوت في الانتخابات الحالية 60 مليونا 697 ألف 843 ناخبا ، من بينهم 4 ملايين 904 ألف 672 ناخبا لأول مرة.