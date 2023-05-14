سقوط لص يسرق بطاريات السيارات في شبرا

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بمنطقة شبرا .

تبلغ لقسم شرطة شبرا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية قرر بإكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الكابود" ، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى.

كما تم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" (صاحب مخزن خردة - مقيم بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.