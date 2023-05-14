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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تشارك بالمعرض السابع لتكنولوجيا تنقية وتحلية ومعالجة المياه Waterex Expo

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى - وزير الدولة للإنتاج الحربي

قامت شركات الإنتاج الحربي متمثلة في شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي)، وشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، ومركز التميز العلمي والتكنولوجي، بالاشتراك في المعرض السابع لتكنولوجيا تنقية وتحلية ومعالجة المياه Waterex Expo،  والمقام خلال الفترة من 15-17 من شهر مايو الجاري بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي بالمعارض والمؤتمرات الدولية المقامة داخل جمهورية مصر وخارجها، والذي يعزز الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا، وتنفيذاً لهذه التوجيهات.

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأن شركات الإنتاج الحربي المشاركة في المعرض سوف تشارك بالعديد من المنتجات الهامة في مجال المياه، ومنها “عدادات المياه –  نموذج محطة المياه السطحية –  موفرات المياه - ماكيت منظومة محطة الري الذكي - محطة معالجة و اعادة استخدام المياه الرمادية في الزراعة – ماكيت محطة معالجة المياه لمراكز الغسيل الكلوي” لزيادة تنوع مستوى المياه ورفع مستوى معيشة المواطن.

وقال "بكر" إن ملف البنية التحتية من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ويأتي هذا الاهتمام في ظل التغيرات المناخية ورغبة القيادة السياسية والحكومة في توطين التكنولوجيات المختلفة لزيادة حجم المكون المحلي في المشروعات القومية لتنفيذ الخطة الطموحة للدولة للاستدامة واستراتيجية 2030، وهذا هو أحد أهم أهداف معرض Waterex Expo في دورته الجديدة.

جدير بالذكر أن Waterex Expo يعد أكبر معرض ومؤتمر سنوي في مصر للمهنيين في صناعة "المياه والبنية التحتية للمياه"، والذي تأسس لمواكبة السياسة الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي،  حيث يشارك به أكثر من 50 شركة دوليــة وأكثر من 18 جناحا دولياً من أكثر من 20 دولـة حول العالــم مثل “ألمانيا - النمسا - المجر - الصيــن - المملكة العربيـة السعوديــة - فرنـــسا - إيطاليـــا - إنجلترا - تركيــا - إسبانيــا - الدنمارك وغيرها”. 

ويعد معرض WATEREX EXPO أكبر نقطة تجمع دولية لعرض التقنيات "معالجة المياه والصرف الصحي" في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وزارة الإنتاج الحربي المعصرة للصناعات الهندسية مصنع 45 الحربى مصنع 270 الحربي Waterex Expo

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