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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تحقيقه عدد من الجوائز.. عرض فيلم "19 ب" 31 مايو

فيلم 19 ب
فيلم 19 ب

قررت الشركة المنتجة لفيلم “19 ب” عرضه فى 31 مايو الحالى وذلك بعد تحقيقه عدد من الجوائز بعد مشاركة فى عدد من المهرجانات الدولية. 

وحصل فيلم “19 ب” على نصيب الأسد ، حيث فاز بثلاث جوائز منها أفضل سيناريو للمؤلف والمخرج أحمد عبد الله السيد، كما حصل الفيلم ذاته على تنويه خاص، وذلك فى ختام مهرجان خريبكة السينمائى الأفريقى. 

وأما الجائزة الثلاثة ذهبت الى الفنان سيد رجب الذى حصل على جائزة أفضل ممثل عن نفس الفيلم. 

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أبطال فيلم 19 ب

فيلم 19 ب من بطولة سيد رجب ، ناهد السباعي ، أحمد خالد صالح ، فدوى عابد ، تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

كان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث فاز بثلاث جوائز خلال منافسته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، حيث حصد الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

قصة فيلم 19 ب

أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

فيلم “19ب” 19 ب أحمد عبد الله السيد سيد رجب الفنان سيد رجب

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