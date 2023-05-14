حماة الوطن: ندعم نظام القائمة المطلقة لضمان تمثيل كافة أطياف الشعب

قال محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إننا في الحوار الوطني نبحث عن خلق مجال سياسي اكثر فاعلية، يضمن تشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية.

وتابع أن حزب حماة الوطن يرى أن النظام الانتخابي الحالي هو الانسب " نظام القائمة المطلقة " لانه يحصد رضاء المواطنين لضمانه تمثيل كافة أطياف الشعب المرأة والشباب وذوي الاعاقة والمسحيين وكافة الفئات التي نص عليها الدستور.

واختتم:" نظام القوائم المطلقة هو الأفضل والانسب، كما انه يضمن تقوية الأحزاب".

وانطلقت منذ قليل. فعاليات جلسات الحوار الوطنى بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

حيث تم تخصيص أربع جلسات لهذا اليوم، تخصص منهم جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.