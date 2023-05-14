سهلة وبسيطة.. خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة

تسعى الدولة إلى تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، حيث يمكن للمواطن تجديد رخصة القيادة الخاصة الحصول على الخدمة إلكترونيا.

تجديد رخصة القيادة الخاصة

ويحتاج المواطن الراغب فى تجديد رخصة القيادة الخاصة إلى تجهيز مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة، والتي تتضمن ما يلي:

- يلزم إحضار أصل البطاقة الشخصية، وبطاقة الرقم القومي.

- تسجيل الدخول على بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

- يجب على المواطن تقديم ما يثبت شخصية طالب استخراج الرخصة، ومحل إقامته، سواء عن طريق إرسال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- كما يلزم تقديم صورة من رخصة القيادة المنتهية.

- وتشمل المستندات المطلوبة 3 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- كما تتضمن المستندات والأوراق المطلوبة شهادة طبية «مختومة» من مستشفى تفيد بخلو المتقدم من أمراض الباطنة وصحة النظر.

- تقديم ملف تجديد الرخصة من إدارة المرور التابع لها المتقدم.

- تقديم شهادة براءة الذمة.

- تقديم شهادة المخالفات وأصل المؤهل الدراسي إن وجد.

- تقديم نموذج الاختبار العملي ونموذج الاختبار الشفوي.

شروط استخراج رخصة القيادة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على رخصة القيادة، والتي تبدأ باجتياز الدورة التدريبة الخاصة بالقيادة في مركز التعليم بالمرور.

- كما تشمل الشروط أن لا تقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- يشترط للحصول على رخصة القيادة تقديم تحليل الكشف عن المواد المخدرة من الجهات المعتمدة.

- ألا يكون المتقدم صادر ضده حكمًا جنائيًا أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

وتقدم منصة مصر الرقمية خدمات إلكترونية أخرى مثل الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة.

ويحتاج المواطن للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة القيام بخطوات سهلة تتطلب فقط وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وإنترنت:

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة الدخول لمنصة مصر الرقمية.

- ثم فى هذه الخطوة يتم اختيار رخصي.

- وفي هذه المرحلة يظهر أمامك مجموعة من الخدمات اختار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

- بعد الاختيار اضغط على الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة.

