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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 6 خطوات.. اعرف طريقة الحصول على رخصة محل تجاري

المحال التجارية
المحال التجارية

توفر الحكومة العديد من الخدمات للمواطنين والراغبين فى إصدار رخصة محل فى ظل قانون المحال والذي ينص على إلزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة .

خطوات استخراج رخصة محل


ويجب علي المواطن الراغب في استخراج رخصة محل القيام بمجموعة من الخطوات والتي تشمل مايلي :- 

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- تبدء خطوات استخراج رخصة محل بتقديم طلب للترخيص إلى المركز المختص علي النموذج الخاص بذلك.

- تحضير المستندات المطلوبة التي نصت عليها القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتقديمها.

- فى هذه الخطوة سيقوم المركز المختص بالرد علي مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب التقديم.

- بدعها يتن الإخطار في حال قبول طلب التقديم، لجميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.

- وبعد الأخطار يقوم مقدم طلب الحصول على رخصة محل بدفع رسوم معاينة لا تتجاوز ألف جنيهاً.

- بعدها يتم منح الترخيص للمواطن، ذلك بعد التأكد من وجود كل الشروط المطلوبة.

شروط الحصول على رخصة محل


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على رخصة محل والتي من بينها

- يشترط تحديد نوع النشاط المقرر للمحل التجاري في طلب للمجلس المحلي.

- كما يشترط تقديم صورة رسم توضيحي لمكان المحل والعنوان.

- كما يشترط صورة من رخصة البناء والبنية التي تضم المحل.

- يجب أن يكفل صاحب المحل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من الحرارة أو الرطوبة، من ملابس خاصة.

- مراعاة الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية للتأكد من سلامة المحل أو المنشأة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة الى برنت تأمينات لإثبات المهنة.

- كما تشكل المستندات المطلوبة أصل وصورة من عقد لمحل سواء كان إيجار أو تمليك.

-  ومن بين الأوراق تقديم صورة وأصل السجل التجاري سارية.

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- من بين المستندات المطلوبة يجب أن يكون الاسم التجاري مدون باللغة العربية في السجل التجاري.

- تقديم الملف بكامل المستندات المطلوبة إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمجلس المحلي.

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