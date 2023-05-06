رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

انخفاض مستمر يصيب كرتونة البيض، حيث انخفضت أسعار البيض بجميع أنواعه من 5 لـ10 جنيهات، منذ آخر أيام رمضان الذى سجلت فيه كرتونة البيض أسعارا تتراوح من 105 لـ110 جنيهات، إلا أنها انخفضت الآن لتسجل 100 جنيه بالمزرعة منذ لتصل للمستهلك بمتوسط سعر 105 جنيهات.

انخفاض آخر



ثم انخفضت كرتونة البيض مرة أخري اليوم السبت لتسجل 88 جنيهًا بانخفاض 12 جنيهًا ، ليصبح إجمالى انخفاض الأسعار حوالى 22 جنيهًا منذ آخر يوم رمضان وحتى الآن ، وذلك على عكس التوقعات بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق.



أسعار البيض اليوم السبت

وسجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 90 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها ، وذلك بعد أن كان سعرها 100 جنيهًا منذ يومين .

واستقرت كرتونة البيض البلدي 100 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات .





أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهات ، بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيها أيضا .



أسباب انخفاض أسعار البيض

- تراجع الإقبال على شراء البيض بعد انتهاء شهر رمضان الكريم

- تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف

- طرح كميات كبيرة من البيض في المنافذ الحكومية وبالتالى زيادة المعروض

- ظهور دورات جديدة من الدواجن وبالتالى زيادة الإنتاجية والاتاحية من الدواجن والبيض



وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.



كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأضاف أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة، و 48 ألف طن من فول الصويا، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) 4.2 مليون طن، منها 3.1 مليون طن ذرة، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف، بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

وشدد الوزير على أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، للمساهمة في تخفيض أسعارها.