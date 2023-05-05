عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

اسعار البيض اليوم
اسعار البيض اليوم

تراجعت أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، وتراوحت قيمة الانخفاض ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما لم تشهد أسعار البيض البلدي تغيرات كبيرة بنهاية الأسبوع.

البيض الاحمر 

أعلاف الدواجن

ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال العام الماضي، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة، ونجحت الدولة في ذلك الأمر.

الإنتاج المحلي للدواجن

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

انخفضت 10 جنيهات .. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الأحد

طريقة عمل كب كيك البيض بالبسطرمة| جديدة وغير تقليدية

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 88.75 جنيه، بانخفاض 12 جنيهًا عن 100.75 جنيه سجلها يوم الأحد الماضي.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 92.75 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات، عن 100.75 جنيه سجلها يوم الأحد الماضي.
سعر كرتونة البيض البلدي: 100.75 جنيه، وهو نفس سعر الأحد الماضي.

اسعار البيض اليوم 


أسعار الكتاكيت

هبطت أسعار الكتاكيت في المزارع، ليسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات، كما سجل الكتكوت الساسو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي 5 جنيهات فقط.

وانخفض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات في الأسواق، بينما سجل سعر الكتكوت الفيومي 6 جنيهات.

الإفراج عن مستلزمات الأعلاف

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

 

وأضاف أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة، و 48 ألف طن من فول الصويا، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023)  4.2 مليون طن، منها 3.1 مليون طن ذرة، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف، بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

 

وشدد الوزير على أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، للمساهمة في تخفيض أسعارها.

بقيمة 11 جنيها.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق والشعبة توضح السبب

أسباب صيام الأيام البيض وأفضليتها في الشرع الشريف

أعلاف الدواجن البيض اسعار البيض أسعار الكتاكيت الإفراج عن مستلزمات الأعلاف الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

موضوعات متعلقة

11 جنيهًا تراجعًا في سعر البيض.. والدواجن تهبط إلى 72 جنيهًا

تراجع 10 جنيهات.. 4 أسباب وراء انخفاض أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إصابة 16 شخص في تصادم سيارتين ببني مزار المنيا

إيران تعلن عن طرد 4 دبلوماسيين من أذربيجان .. ما السبب؟

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ