12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تراجعت أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، وتراوحت قيمة الانخفاض ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما لم تشهد أسعار البيض البلدي تغيرات كبيرة بنهاية الأسبوع.

البيض الاحمر

أعلاف الدواجن

ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال العام الماضي، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة، ونجحت الدولة في ذلك الأمر.

الإنتاج المحلي للدواجن

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 88.75 جنيه، بانخفاض 12 جنيهًا عن 100.75 جنيه سجلها يوم الأحد الماضي.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 92.75 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات، عن 100.75 جنيه سجلها يوم الأحد الماضي.

سعر كرتونة البيض البلدي: 100.75 جنيه، وهو نفس سعر الأحد الماضي.

اسعار البيض اليوم



أسعار الكتاكيت

هبطت أسعار الكتاكيت في المزارع، ليسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات، كما سجل الكتكوت الساسو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي 5 جنيهات فقط.

وانخفض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات في الأسواق، بينما سجل سعر الكتكوت الفيومي 6 جنيهات.

الإفراج عن مستلزمات الأعلاف

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأضاف أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة، و 48 ألف طن من فول الصويا، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) 4.2 مليون طن، منها 3.1 مليون طن ذرة، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف، بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

وشدد الوزير على أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، للمساهمة في تخفيض أسعارها.