انخفضت 10 جنيها.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الأحد

انخفضت أسعار البيض بجميع أنواعه من 5 لـ 10 جنيهًا، منذ آخر أيام رمضان والذى سجلت فيه كرتونة البيض أسعارا تتراوح من 105 لـ 110 جنيها، إلا أنها انخفضت الآن لتسجل 100 جنيه بالمزرعة لتصل للمستهلك بمتوسط سعر 105 جنيهات.

انخفاض أسعار البيض

ويرجع هذا الانخفاض إلي تراجع الإقبال على شراء البيض بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات فى الكرتونة.

أسعار البيض اليوم الأحد

وسجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 100 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

بينما استقرت كرتونة البيض البلدي 100 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 98 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 103 جنيه

وصرح السيد القصير وزير الزراعة، بأنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى.