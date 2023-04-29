طريقة عمل كب كيك البيض بالبسطرمة| جديدة وغير تقليدية

كب كيك البيض بالبسطرمة من الوصفات غير التقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك خلال وجبة الفطار.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك البيض بالبسطرمة.
مقادير كب كيك البيض بالبسطرمة
8بيض
بسطرمة مفرومة
1فلفل رومي مفروم
2فلفل ألوان مفروم
2طماطم مفرومة
نصف كوب بقدونس مفروم
نصف كوب بصل أخضر شرائح
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
زيت زيتون
نصف كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
رشة فلفل أسود
طريقة تحضير كب كيك البيض بالبسطرمة
يخفق البيض جيداً ويضاف عليه الدقيق والبيكنج بودر ثم تضاف البسطرمة والخضار كله والزيت والجبنة والتوابل كلها ويخلط جيداً ثم يصب الخليط في صينية كب كيك مدهونة بالزبدة ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.