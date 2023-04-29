طريقة عمل كب كيك البيض بالبسطرمة| جديدة وغير تقليدية

كب كيك البيض بالبسطرمة من الوصفات غير التقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك خلال وجبة الفطار.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك البيض بالبسطرمة.



مقادير كب كيك البيض بالبسطرمة



8بيض

بسطرمة مفرومة

1فلفل رومي مفروم

2فلفل ألوان مفروم

2طماطم مفرومة

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب بصل أخضر شرائح

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

زيت زيتون

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

رشة فلفل أسود



طريقة تحضير كب كيك البيض بالبسطرمة



يخفق البيض جيداً ويضاف عليه الدقيق والبيكنج بودر ثم تضاف البسطرمة والخضار كله والزيت والجبنة والتوابل كلها ويخلط جيداً ثم يصب الخليط في صينية كب كيك مدهونة بالزبدة ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.