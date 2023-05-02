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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع 10 جنيهات.. 4 أسباب وراء انخفاض أسعار البيض بالأسواق

صدى البلد

انخفضت أسعار البيض بجميع أنواعه من 5 لـ 10 جنيهات، منذ آخر أيام رمضان الذى سجلت فيه كرتونة البيض أسعارا تتراوح من 105 لـ 110 جنيها، إلا أنها انخفضت الآن لتسجل 100 جنيه بالمزرعة لتصل للمستهلك بمتوسط سعر 105 جنيهات.

أسباب انخفاض أسعار البيض 

- تراجع الإقبال على شراء البيض بعد انتهاء شهر رمضان الكريم

- تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف 

- طرح كميات كبيرة من البيض في المنافذ الحكومية وبالتالى زيادة المعروض 

- ظهور دورات جديدة من الدواجن وبالتالى زيادة الإنتاجية والاتاحية من الدواجن والبيض 

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

وسجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 100 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

واستقرت كرتونة البيض البلدي 100 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 98 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 103 جنيهات. 
 

الإفراج عن الأعلاف 

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ .
 

وأضاف "القصير" انه خلال الفترة من 19/4/2023 حتى 27/4/2023تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي99 مليون دولار .

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