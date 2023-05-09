جدد رخصة القيادة أون لاين في 9 خطوات .. تفاصيل

في إطار تطوير الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين لرفع العبء عنهم وتخفيف الزحام على وحدات المرور، يمكنك تجديد رخصة القيادة الخاصة بك عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية.

ولتجديد رخصة القيادة الخاصة بك عبر الإنترنت، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية على الرابط التالي:

https://www.moiegypt.gov.eg/.

اختر خدمات المرور من الخيارات المتاحة على الموقع.

اختر تجديد رخصة القيادة من بين الخدمات المتاحة.

سجل الدخول إلى الحساب الخاص بك، أو إذا كنت لا تملك حسابًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد.

إدخال المعلومات المطلوبة، والتي تتضمن رقم الرخصة وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني ورقم بطاقة الرقم القومي.

تحميل المستندات المطلوبة، والتي تتضمن نسخة من رخصة القيادة الحالية ونسخة من بطاقة الرقم القومي.

دفع الرسوم المطلوبة عن طريق البطاقة الائتمانية أو خدمات الدفع الإلكترونية الأخرى.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة وتأكيد الطلب.

سيتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المختصة، وإذا تم الموافقة عليه، سيتم إرسال الرخصة الجديدة إليك عبر البريد الإلكتروني أو يمكنك الحصول عليها من إحدى الإدارات المرورية المحلية.

يجب عليك الانتباه إلى أنه قد يتم طلب تقديم بعض الوثائق الإضافية إذا كنت تريد تغيير أو تعديل بيانات الرخصة القيادة الخاصة بك، ويجب عليك التحقق من متطلبات التجديد قبل بدء الإجراء.