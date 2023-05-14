باستثمارات 4.4 مليار جنيه.. آمنة يتابع المشروعات التنموية بجنوب سيناء

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين مختلف المجالات.

وشهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 والتي تبلغ استثماراتها حوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة للاستمرار في دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة والالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على مستوي جميع الأحياء مع نهاية العام المالي الحالي ودخولها الخدمة، مشيداً بالجهود التي تبذلها محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي .

ووجه اللواء هشام آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار اللواء خالد فود، إلى استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، لافتاً إلى ان إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة منذ انطلاق المرحلة الأولي من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات بلغت 58 حالة تعدي بالمباني على مساحة 22 ألفا و 831 متر مربع .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ جنوب سيناء موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث شهدت الفترة الماضية توريد حوالى 70 ألف شجرة "أشجار مثمرة – أشجار خشبية" للمحافظة .

وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة على أرض المحافظة لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، بالإضافة الى بعض مشروعات البنية التحتية الجارية في المخلفات ومنها تنفيذ مدفن صحي آمن في مدينة الطور بتكلفة تبلغ حوالي 35 مليون جنيه و4 محطات وسيطة للفرز .

كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض المشروعات الأخرى ومنها منظومة الرصد المرئي على مستوى جميع مدن المحافظة، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة .

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